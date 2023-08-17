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Güncel
AA 17.08.2023 10:07

Erzurum'da tüfek ruhsatını yenilemeyenlere ceza kesilecek

Erzurum'da yivsiz tüfek ruhsatlarını yenilemeyenlere 2 bin 864 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Erzurum'da tüfek ruhsatını yenilemeyenlere ceza kesilecek

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yivsiz tüfeği bulunan kişilerin, 1 Eylül tarihine kadar ruhsatlarını yenilemeleri gerektiği bildirildi.

Ruhsatlarını yenilemeyen vatandaşların, 1 Eylül tarihinden itibaren 2521 Sayıl Kanun'un 13. maddesi kapsamında tüfekleri muhafaza altına alınarak, her bir tüfek için 2 bin 864 TL ceza uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, tüfeğin bir ay içerisinde ruhsatlandırılmaması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde tüfeğe el konulacağı aktarıldı.

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