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Güncel
AA 27.02.2024 13:39

Erzurum'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri planlı ve projeli çalışma kapsamında Pasinler'de eş zamanlı operasyon yaptı.

Ekipler, tefecilik ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan Ş.A. ile kasten yaralamadan suç kayıtları mevcut S.A., S.A., S.A., K.K. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ve buna ait 34 mermi, 22 boş senet, 3 dolu senet, alacak bilgilerinin bulunduğu defter ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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