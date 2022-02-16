Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Erzurum’da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceleri gören Erzurum’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, fotoğrafçı Ahmet Polar tarafından görüntülendi.
Sisin anlık değişim ve hareketlerini time lapse tekniğiyle görüntüleyen Polat, eşsiz manzaranın da tadını çıkarttı.
Dron ile havadan da görüntülenen sis seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Etiketler: Erzurum Hava Durumu
Son Haberler
- 15:47
- 15:45
- 15:45
- 15:40
- 15:48
Sıradaki Haber
550 yıllık tarihi hamam restore edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz