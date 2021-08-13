Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Kent merkezinde öğleden sonra etkisi gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra bazı alt geçitlerde su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar kaldırım, otobüs durakları, iş yerleri ve çatı altlarına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle bazı caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Araçların yollardaki su birikintileri dolayısıyla güçlükle ilerlediği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı önlem aldı.
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