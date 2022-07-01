İlçenin Aksu Mahallesi'ndeki köy evine giden 3 çocuk annesi Havva Güler (61) ile eşi Mehmet (63), yaklaşık 1 hafta önce köydeki kırsal alandan topladıkları mantarları, akşam saatlerinde evde pişirip yedikten sonra bulantı ve ishal şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ambulansla Tortum İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Güler çifti, buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 haftadır tedavileri süren ve hayati tehlikeleri bulunmayan çift, bir süre daha müşahede sonrası taburcu edilecek.

Hasta Havva Güler, köyde topladıkları mantarları dolapta bir süre beklettikten sonra pişirip yediklerini anlattı.

Hastanede doktorların mantardan zehirlendiklerini söylediğini ifade eden Güler, "Kimsenin toplama mantar yemesini istemiyoruz. Yiyenler de mide sorunu yaşadığı zaman hemen doktora başvursun. Daha önceden de aynı yerdeki mantardan yiyorduk ama bu defa zehirlendik." dedi.

Güler, hastane doktor ve personelinin çok ilgili olduğunu ifade ederek, hizmetlerden memnun kaldığını ve sağlığına kavuştuğunu aktardı.

"Temiz ve zehirsiz olduğunu düşündüğümüz mantarlar kirlenip zehirli hale gelebiliyor"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tortum ise bu yıl acil servislere oldukça çok mantar zehirlenmesi vakası geldiğini belirterek, "Şimdi bile 4 hasta mantar zehirlenmesinden tedavi görüyor. Çifti, karaciğer ve böbrekte bozulma olabilmesine karşın ilk 3 gün takip ettik. Kan değerleri ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma tespit ettik ve gerekli ilaçları başladık." diye konuştu.

Vatandaşlara kültür mantarı tüketmesini öneren Tortum, şunları kaydetti:

"Mantar zehirlenmeleri ölümcül olabilir. Çok şükür Güler çiftini zamanında toparladık. İlaçlar fayda verdi ama fayda vermeyip karaciğer ve böbrek yetmezliğine gidebilir ve ölümle sonuçlanabilecek sorunlara yol açabilirdi. Havva teyze yıllardır topladığı mantarları yediğini söylüyor. Dağda, bayırda yetişen mantarların yanında zehirli mantar yetiştiğinde bile temiz ve zehirsiz olduğunu düşündüğümüz mantarlar kirlenip zehirli hale gelebiliyor." ifadelerini kullandı.