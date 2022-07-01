Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Polisevinde düzenlenen törende, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik etti.

Tayini çıkan personele de yeni görevlerinde başarılar dileyen Hacıbektaşoğlu, Siirt halkıyla bütünleşen polis teşkilatının, kentin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelede fedakarca görev yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından terfi eden personele rütbeleri takıldı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve teşkilat mensupları katıldı.