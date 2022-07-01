Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliğinin desteğiyle Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 26 Haziran'da başlayan çeyrek final müsabakalarında yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Kapanış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kentin son dönemde ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptığını, bunun memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Ayar, programlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Şırnak, spor kenti olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu süreçte en başta Valilik olmak üzere yanımızda olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Şırnak dahil 14 ilden katılım sağlayan sporcularımızı Şırnaklı hemşerilerimiz çok sevdi. İnşallah güzel duygularla ayrılacaksınız." dedi.

Misafir ettikleri sporcuların Şırnak'ın birer gönül elçisi olacağını dile getiren Ayar, onlardan kentin güzelliklerini gittikleri illerde paylaşmalarını istedi.

Dereceye giren sporcuları kutladığını belirten Ayar, Trabzon'da yapılacak yarı finallerin ardından finallerin de Şırnak'ta olmasını beklediklerini kaydetti.

Müsabakalar sonucunda erkeklerde, A Grubu'nda Ağrı ve Bitlis , B Grubu'nda Iğdır ve Siirt, C Grubu'nda Hakkari ve Adıyaman ilk sırayı aldı.

Kızlarda ise A Grubu'nda Batman ve Malatya, B Grubu'nda Siirt ve Hakkari, C Grubu'nda da Tunceli ve Bingöl ilk iki ekip olarak adlarını yarı finale yazdırdı.

Müsabakalarda gruplarını ilk iki içinde bitiren takımlar, 1-4 Temmuz'da Trabzon'da gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Programa, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Tenis Spor Kulübü Başkanı Selma Özçınar, sporcular ile antrenörler katıldı.