Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kent genelinde şiddetle mücadelede planlanan çalışmaların ele alındığı toplantıda, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerindeki faaliyetler de masaya yatırıldı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve kurum müdürleri katıldı.
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