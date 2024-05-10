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Güncel
İHA 10.05.2024 10:41

Erzurum’da kent merkezinde bir ayda 149 trafik kazası

Erzurum’da kent merkezinde Nisan ayında 149 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandığı açıklandı.

Erzurum’da kent merkezinde bir ayda 149 trafik kazası
[Fotograf: İHA]

Erzurum’da 2024 yılının ilk 4 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre;

4 ayda trafik kazasından 728 kişi yaralandı

Erzurum’da 2024 yılı Nisan ayı döneminde 149 ölümlü-yaralamalı kaza, 170 maddi hasarlı ve bu kazalarda 3 kişi öldü, 257yaralı kayıtlara geçti. 2024 yılı 4 aylık dönemde ise 424 ölümlü-yaralamalı kaza, 774 maddi hasarlı ve bu kazalarda 5 kişi öldü, 728 yaralı oldu.

Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.

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