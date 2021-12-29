Erzurum, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle buzlanmalar oluştu.

Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Araç ve iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu kentte, cami şadırvanları da dondu.

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışması yürüttü.

Ağrı'da tırların yakıt deposu dondu

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da ise kış çetin geçiyor.

Kentteki hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde gelen besiciler soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı. Pazardaki büyükbaş hayvanların yüzünde ise kırağı oluştu.

Ayrıca kentteki akaryakıt istasyonlarında park halinde bekleyen çok sayıda tırın yakıt deposu da dondu.

Sürücüler yakıt depolarının altında ateş yakarak araçlarını çalıştırmak için uğraştı.

Derelerin de buzla kaplandığı kentte, yoğun sis de etkili oluyor.

Tır sürücüsü Birol Abay, AA muhabirine, havaların çok soğuk olduğunu ve çok sayıda tırın yakıt deposunun donduğunu söyledi.

Sabah araçlarını çalıştıramadıklarını ifade eden Abay, "Sabaha kadar araçların içerisinde oturduk. Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derecelerde ve çok soğuk. Ateş yaktık ve araçlarımızı çalıştırmak için uğraşıyoruz. Çilemiz bitmiyor." diye konuştu.