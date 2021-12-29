Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 18 ceza infaz kurumunda hayata geçirilen Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında kurulan merkezin açılış törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan çevrim içi katıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 7 branşta açtıkları merkezin ülkeye ve insanlara hayırlı olmasını temenni etti.

Karaloğlu, başta bakanlar olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Açılışın ardından Karaloğlu, merkezde incelemelerde bulundu.

Merkezde ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, mevcut mesleklerini geliştirmeleri ve yarım kalan mesleki becerilerini tamamlamaları amaçlanıyor.

Merkezdeki atölyelere kaydı yapılan 32 hükümlü haftada bir gün yüz yüze eğitim görüyor.

Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve ilgililer katıldı.