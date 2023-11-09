Erzurum'da "Aziziye Destanı" şehitleri anıldı

"93 Harbi" olarak da bilinen savaşın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve ellerindeki baltalarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın bozguna uğratıldığı tabyalardaki destansı zaferin anma etkinliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı ve Erzurumlulara teşekkür yazısının okunduğu programda, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın "Aziziye Tabyalarında" adlı şiiri seslendirildi. Erzurum Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ayşenur Bayraktaroğlulları da savaş döneminde genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla bilinen Nene Hatun'u canlandırdı.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın okuduğu duanın ardından tören alanında bulunanlar, tabyadaki Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip karanfiller bıraktı.

Törene katılan Nene Hatun'un torunu Güner Yamanoğlu'na Erzurum Valisi Mustafa Çiçek tarafından çiçek takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihte tabyalarda yaşananlara ilişkin, o gün Rus ordusuna büyük bir darbe indirildiğini ve Erzurum halkının büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.



"Bu vatan böyle kurtuldu, böyle bize emanet edildi"

Milli Mücadele'nin önemini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Aziziye Tabyaları'na Rus askerlerinin girdiğini duyan ahali, kadını ve çocuğu ile tabyalara yürüyüşe geçer. Haberi alan Nene Hatun evinde bebeği olmasına rağmen, 'Yavrum sen, anasız babasız büyüyebilirsin ama vatansız yaşamayasın.' der ve tabyaya doğru yürür. O gün Rus askerine büyük bir darbe indirilir ve Rus ordusu geri çekilmek zorunda kalır. 146 yıl önce Aziziye efsanesinin bugün törenlerini kutluyoruz. Buradan tüm gençlerimize sesleniyoruz. Bu vatan böyle kurtuldu, böyle bize emanet edildi. Su uyur, düşman uyumaz. Aynı olayları şimdi de görüyoruz. Ülkemizin birçok noktasında emniyet güçlerimiz büyük bir vazife yürütüyor. Askerimiz birçok bölgede nöbet başında. Ülke için iş başında. Bir yandan içeride güçlenmeye devam ediyoruz. Savunma sanayinde önemli başarılar elde ettik. Her an harbe hazır olacağız. Güçlü olursak kimse bize bir şey yapamaz"

Kent protokolü, jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanında sporcular, öğrenciler ile vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile katılım sağladığı tören, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterileri ile sona erdi.