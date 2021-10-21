Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan lokantanın bacasında çıkan yangın, kısa sürede binanın ön cephesini sardı.

İhbar üzerine, belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edilirken, bazı vatandaşlar da itfaiye sepetiyle balkonlardan aşağı indirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu binanın tamamına sirayet etmeden söndürülen yangında, hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.