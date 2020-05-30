Erzurum'un Köseler köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaçan 2 kişi ise aranıyor. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA, DHA