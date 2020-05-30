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Erzurum'da aileler arasında silahlı kavga: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Erzurum'un Köseler köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaçan 2 kişi ise aranıyor. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA, DHA
Etiketler: erzurum arazi kavgasıSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:10
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