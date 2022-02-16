Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AYTAM) yürütücülüğünde, Atatürk Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT) ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) iş birliğinde "5. Entegre Tıp Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Mavi Salon'da düzenlenen sempozyumda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri, kanıta dayalı veri yaklaşımları, hangi yöntemin hangi hastalıklarda uygulanabileceği, akupunktur etki mekanizması ve geleneksel tıp tarihi konuları görüşüldü.

Üç oturum halinde gerçekleşen ve tıp alanına yönelik önemli konuların konuşulduğu programda, katılımcılar güncel meselelere yönelik fikirlerini dile getirdi.

"Tıp fakültemiz, tüm bölgenin sağlık hizmetleri yükünü çekiyor"

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından biri olduklarını belirtti.

Köklü bir üniversitede görev yapmaktan gurur duyduğunu aktaran Çelebi, "Ülkemizin sağlık alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sunan tıp fakültemiz, ayrıca Doğu Anadolu Bölgemizin sağlık hizmetleri noktasında da yükünü çeken kurumların başında geliyor. Bilimsel çalışmalarda da öncü oldukları için kendileriyle iftihar ediyorum. Bu tarz bilimsel ve halka yönelik toplantılar tertip edilmesinden dolayı da sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık ise sempozyumun yüz yüze yapılmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, AYTAM'ın akademik kadrosu ile yıllardır geleneksel tıp uygulamalarını bilimsel çerçevede geleceğe aktardığına işaret etti.

Sempozyum başkanı Dr. Öğr. Üyesi Suat Sincan da her sempozyumda kendilerini yenileyip geliştirdiklerini, hastaları için daha iyi, faydalı ve güzel faaliyetler yapmak için çabaladıklarını kaydetti.

Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.