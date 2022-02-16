Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) ev sahipliğinde 4-5 Mart'ta Trabzon'da organize edilecek 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (DOKKAF'22) hazırlıkları sürüyor.

KTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde "Yetenek Her Yerde" temalı bölgesel kariyer fuarlarının ülke genelinde belirlenen 11 şehirde gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu yıl üçüncüsü organize edilecek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın KTÜ'nün ev sahipliğinde Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksinde yapılacağını belirten Okumuş, paydaşların ise Artvin Çoruh Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi olduğunu aktardı.

Okumuş, fuarların amacının hem üniversite hem de kamu özel kurum ve kuruluşlarını bir platformda buluşturmak olduğunu vurgulayarak en önemli bileşenin de öğrenciler ve mezunlar olduğunu dile getirdi.

“Öğrenci ve mezunlarımıza staj ve iş imkanı”

Fuara katılmak isteyenlerin "Yetenek Kapısı" adı altında oluşturulan online platformdan başvuru yapabileceklerini anlatan Okumuş şöyle devam etti:

"Bu platforma hem öğrenciler hem mezunlar hem de iş verenler yani farklı sektördeki kurumsal firmalar kayıt yaptırıyor. Öğrencilerimiz kayıt yaptırdıktan sonra profil yani özgeçmiş bırakıyorlar buraya. Firmalar da yine aynı şekilde künyelerini oraya giriyorlar. Böylece öğrenci ya da mezunlarla işveren firmaları bir platformda buluşturmuş oluyoruz. Öğrenci ve mezunlarımıza staj ve iş imkanı sağlamış oluyoruz. Firma için de insan kaynağına erişme imkanı sağlanmış oluyor. Bu şekilde bir platformda iki tarafı bir araya getirmiş oluyoruz."

Ayrıca fuarda sosyal ve kültürel etkinlikler organize edilecek. Öğrenciler, firmaların insan kaynakları yetkilileri ya da alanında yetişmiş isimlerin vereceği seminerlere de katılabilecek.

Okumuş, üniversite olarak üçüncüsünü düzenledikleri için artık tecrübeli oldukları fuara şu ana kadar 150'nin üzerinde firmanın kayıt yaptırdığını vurgulayarak şunları aktardı:

"Önümüzde iki hafta var, bu sayının 250'yi geçmesini planlıyoruz. 20 binin üzerinde öğrencinin, 250'nin üzerinde de firmanın fuarımıza katılmasını bekliyoruz. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın, Yetenek Kapısı'ndan girip kayıt yaptırmalarını istiyoruz. Bu kayıtlara bırakacakları profilleri, onlara belki de hayal ettikleri bir firmada çalışma imkanı sağlayacaktır."

"Birkaç öğrencimizi denize yıldız olarak atmayı hedefliyoruz bu fuarlarda"

KTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu da yaklaşık 1,5 aydır yoğun şekilde fuara hazırlandıklarını söyledi.

Kalaycıoğlu, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini ziyaret ederek fuarın amacını anlattıklarını ve destek istediklerini aktardı.

Merkezin 2014'ten beri hizmet sunduğunu belirten Kalaycıoğlu, "Merkezin amacı, öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini güçlendirmek, mezunlarımıza da iş fırsatları yaratabilmek. Fuarın amacı öğrencilere staj fırsatları sunmak, kendi imkanlarıyla bulamayacakları, tanıyamayacakları kimselerle onları karşılaştırarak ufuklarını geliştirmek. Bütün hedef, mezunlarımıza iyi şirketlerde başarıları ölçülerinde yer bulabilecekleri iş fırsatlarını açıklayabilmek" diye konuştu.

Fuarı başarıyla, öğrencileri mutlu ederek tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Kalaycıoğlu, ilgili kesimden herkesi fuara katılmaya davet etti.