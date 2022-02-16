Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tire'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tire Cumhuriyet Başsavcılığının ilçede tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.K., S.K. S.A ve Ş.K'yi adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir
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