Malatya'da salgının yarattığı ekonomik daralmalar ve insan hayatındaki kısıtlamalara rağmen kuru kayısı ihracatı tüm hızıyla devam ediyor.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünyanın dört bir tarafına kuru kayısı ihracatının artarak devam ettiğini, sadece ocak ayında 5 bin 337 ton ihracata karşılık 25 milyon 996 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Sezonun başladığı 1 Ağustos'tan bu yana 51 bin 731 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine 222 milyon 619 bin dolar kazandırıldı.

Geçen sezona göre ihracat miktarı 1700 ton, elde edilen gelir ise 60 milyon dolar arttı. Geçen sezon aynı dönemde 162 milyon dolarlık ihracat yapıldı, yüzde 40 artış gerçekleşti.

Avrupa'da en fazla ihracat Fransa'ya

Kuru kayısı ihracatında ilk sırada ABD'nin yer aldığına Avrupa ülkelerinin ise bu payda büyük yere sahip olduklarına dikkati çeken Özcan, "Avrupa Birliği ülkelerine toplamda 16 bin 637 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 80 milyon 593 bin dolar gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 27'lik artış söz konusu."

Avrupa'da kuru kayısı ithalatında ipi göğüsleyen ülke ise Fransa. Bu ülkeye 4 bin 414 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, karşılığında 21 milyon 304 bin dolar gelir elde edildi.

Hedef 100 bin ton ihracat

Avrupa'daki tüketici kitlesinin çok önemli olduğunu, bu kıtaya 15 bin ton daha ihracat yapmayı hedeflediklerini kaydeden Özcan, "Sezon sonuna kadar '100 bin ton ihracat 500 milyon dolar kazanç' hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

