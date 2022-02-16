Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-14 Şubat'ta sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, çok sayıda uyuşturucu madde, 153 uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu ve 12 kök kenevir ele geçirdi.
Olaylara karıştığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Adana Denetim Narkotik Uyuşturucu
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