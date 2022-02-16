Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda daha önceden de FETÖ terör örgütüne üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan şahıslarında bulunduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Sakarya merkezli İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 20 kişi yakalandı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, yasaklanmış kitap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.