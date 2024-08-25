Erzurum'da 5 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bedrisinan K'nin (50) kullandığı araç, Erzurum-Pasinler kara yolu Uzunahmet yol ayrımında Nursel A. (39) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören otomobilin sürücüsü Fırat B. (40) ile otomobili kullanan İsrafil G. (56) de yardıma gitmek için araçlarını yol kenarına park etti.

Bu esnada arkadan gelen Muhammed Ali Y'nin kullandığı otomobil park halindeki otomobillere çarptı.

Kazada sürücüler Nursel A, Muhammed Ali Y. ile araçlardaki Haydar T, Unur Y, Eyüp Can K, Mahir Osman K, Ferhat N. ve Ebru Temir B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve UMKE ekipleri araçlarda sıkışanları çıkarırken, sağlık ekipleri de yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan sürücü Muhammed Ali Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.