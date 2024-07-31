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Güncel
AA 31.07.2024 10:02

Erzurum'da 2024'te 642 kamu yatırım projesi bulunuyor

Erzurum'da, 2024'te kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 642 kamu yatırım projesi bulunduğu bildirildi.

Erzurum'da 2024'te 642 kamu yatırım projesi bulunuyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda "İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Çiftçi, kurulda, kentte 2024'te kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 642 yatırım projesi bulunduğunu söyledi.

Projelerin aşamalarına Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu projelerin toplam tutarı 99 milyar 713 milyon 492 bin 112 lira, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37,27'dir. İlimizde yürütülen 642 kamu yatırım projesinin 33’ü tamamlanmış, 383’ü devam ediyor. 183’ü ihale aşamasına gelmiş, 38’ine henüz başlanmamış ve 5’i ise tasfiye edilmiştir. Harcama toplamlarına göre, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğü proje sayıları ile ön sıralarda yer alıyor."

Vali Çiftçi’nin konuşmasının ardından Karayolları, DSİ, AFAD, ESKİ Genel Müdür ve yardımcıları, yapılan çalışmalar hakkında İl Koordinasyon Kuruluna bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantıya, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.

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Erzurum AFAD DSİ
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