Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce ((MGM) DAG'a yerleştirilen ve 3 bin 148 metre ile Türkiye'nin en yüksek rakımlı meteoroloji istasyonu olma özelliğini taşıyan OMGİ hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çomaklı, iki kurum arasında yapılan ortak projelerle hayata geçirilen iş birlikleri hakkında görüş alışverişinin önemli olduğunu belirterek, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Söz konusu ziyaretlerin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında oldukça önemli olduğunu, iç ve dış paydaşlarla iletişim köprüsünün giderek güçlendiğini ve bu durumun başarıyla sonuçlandığını ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"ATASAM bünyesinde yapımı süren DAG'da tüm çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Yakın zamanda Rusya'dan gelecek 4 metre çapındaki mercek ile önemli bir eşiği daha aşmış olacağız. Bir yandan fiziksel hazırlıklar devam ederken diğer yandan da bilimsel ve akademik iş birliklerini sürdürüyoruz. MGM tarafından DAG’a yerleştirilen ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı istasyonu olma özelliğini taşıyan OMGİ hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bölge Müdürümüz Arabacı'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Hüseyin Arabacı da DAG'ın sağladığı imkanlardan faydalanmaya başladıklarını belirterek, Atatürk Üniversitesinin bölge ve ülke için önemli değer olduğuna dikkati çekti.

Arabacı, ATASAM ile MGM'nin karşılıklı iş birliği kapsamında ortak hazırlanan ve TÜBİTAK'a sunulan AR-GE çalışmalarının yanı sıra DAG yerleşkesine kurulan OMGİ hakkında Çomaklı ile görüştüklerini aktardı.