Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla A.D. yakalandı.
Zanlının adresindeki aramalarda dijital materyal ele geçirildi.
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