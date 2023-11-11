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Güncel
AA 11.11.2023 11:09

Erzurum Şehir Tiyatrosu çocuklara çevrenin önemini "Berrak ve Kurak" ile anlatacak

Erzurum Şehir Tiyatrosu, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak için hazırladığı "Berrak ve Kurak" oyunu prömiyer yaptı.

Erzurum Şehir Tiyatrosu çocuklara çevrenin önemini "Berrak ve Kurak" ile anlatacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Erzurum Şehir Tiyatrosu oyuncuları, çevre ile ilgili zararlı olan şeylerden uzak durulmasını öğütleyen ve geri dönüşümün öneminin öğretildiği çocuk oyununun ilk gösterimini yaptı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyuna, çocuklar ilgi gösterdi.

Yusuf Ahmet Yeşilyurt'un yazdığı, yönetmenliğini Gonca Çılgı'nın yaptığı oyunun kadrosunda ise Şerif Avcı, Ali Aras, Sena Girgin, Ömer Faruk Öner ve Gülsün Güler ile dramaturg Ziya Kibar yer aldı.

Yusuf Kürşat Ekinci’nin dekor ve kostüm tasarımını yaptığı oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini ise Emrah Çılgı gerçekleştiriyor.

Berrak ve Kurak, her cuma 11.00'de çocuklar için sahnelenecek.

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