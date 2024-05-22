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Güncel
AA 22.05.2024 17:07

Erzurum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli 11 ilde, kurulan bahis sitelerinde para transferine aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA Arşiv)]

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin edenleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takibe aldı.

"276 milyon 64 bin 578 liralık banka hareketi tespit edildi"

Takip döneminde banka hesaplarında 276 milyon 64 bin 578 liralık hareketlilik belirleyen ekipler, operasyon için çalışma başlattı.

Ekipler, Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartların ele geçirildiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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