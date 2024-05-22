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Güncel
AA 22.05.2024 17:06

Burdur'da tıra çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da tıra çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

Mehmet K. idaresindeki kamyon, Burdur- Antalya kara yolu kahveler mevkiinde lastiği patladı için aynı istikamette yavaş ilerleyen Osman S. yönetimindeki tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da tıra çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı kamyondan çıkarılan Mehmet K. Burdur Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kent merkezinde de Tuncay K. idaresindeki odun yüklü tır, Burdur'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda devrildi.

Kazada sürücü yaralanmazken odunlardan temizlenen yol ulaşıma açıldı.

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