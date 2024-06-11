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Güncel
AA 11.06.2024 14:01

Erzincan'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzincan'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde "tefecilik" yapmak suretiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 1 kurusıkı tabanca ve şarjör, 16 kurusıkı tabanca fişeği, 5 tapu senedi, 1 satış sözleşmesi, 1 kira sözleşmesi, 1 işletme tescil belgesi, 3 boş senet, 2 sayfa müşteri hesap ekstresi, 5 banka dekontu, 1 taahhütname, 2 alacak verecek defteri ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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