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Güncel
AA 11.06.2024 13:04

Ordu'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ordu'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Ünye ilçesine bağlı Çatak ve Aydıntepe mahalleleri ile Çaybaşı ilçesinin Çınar Mahallesi'nde geçen yıl "pat pat" olarak tabir edilen 3 tarım aracı ve aletlerinin çalınmasına ilişkin zanlıların kimlikleri belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma, Jandarma Asayiş Timleri ve Çaybaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında A.C.S. (27), Y.S. (26) ve S.Y'yi (33) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.S. ve Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ele geçirilen 3 tarım aracı ile diğer malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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