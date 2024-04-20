Erzincan’da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Otlukbeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli F.A'nın ev ve müştemilatında yapılan aramada, 40 santimetre çaplı gümüş tepsi, 7 metal kemer tokası, 1 gümüş sikke, 18 ok ucu, 1 bakır bilezik, 3 bakır yüzük, 52 tarihi eser niteliğinde metal obje, 1 metal hançer ve 1 kırık metal çan, 2 dijital define arama dedektörü, 2 el metal dedektör, 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 14 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.