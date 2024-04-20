Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Fatih E. idaresindeki otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Kargı tüneli girişinde, Erdinç Ö.'in kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Ekşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatih E.'nin yanındaki Belinay, Emine, Bulem E. ile diğer otomobildeki sürücü Erdinç Ö.'in yanı sıra Sevda Ö., çocuklar Atlas Ö. ile Ela Ç. yaralandı.

Yaralılar, çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda araç yoğunluğu oluştu.