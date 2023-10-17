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Güncel
İHA 17.10.2023 16:42

Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü

Erzincan’da sonbaharın gelmesiyle dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü

Erzincan - Gümüşhane sınırında Ahmediye mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.

Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü



Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor. Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı" dedi.

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