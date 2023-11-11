Erzincan'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmak isteyen S.K. idaresindeki araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu.
Aracın bagajında yapılan aramada, yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü S.K. ile araçtaki T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundun tutuklandı.