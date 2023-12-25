Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, 3 iş yeri ve eklentilerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda, 7 bin 820 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron, 7 elektronik sigara likiti, 1 elektronik sigara, 101 adet 50 gramlık nargile tütünü, 28 paket sigara ile 10,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli U.G, K.A ve M.Y hakkında adil işlem başlattı.