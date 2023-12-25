Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.12.2023 16:12

Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Erzincan düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, 3 iş yeri ve eklentilerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda, 7 bin 820 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron, 7 elektronik sigara likiti, 1 elektronik sigara, 101 adet 50 gramlık nargile tütünü, 28 paket sigara ile 10,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli U.G, K.A ve M.Y hakkında adil işlem başlattı.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları Türkiye'de 4 yıl kalabilecek
16:15
Kazakistan ordusu, milli İHA ANKA-S'yi filosuna dahil etmeye hazırlanıyor
16:15
Meral Akşener kurmaylarıyla bir araya geldi
16:12
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
16:03
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
15:58
Yurt dışından getirilen taşıt ve mobil cihazlarda yeni düzenleme
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı
FOTO FOKUS
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ