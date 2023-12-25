İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Kadınlar ve çocuklar Türk ve Filistin bayraklarıyla Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar buradan Midyat Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Katılımcılar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Burada konuşan Meryem Gümüş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadıklarını belirterek, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.