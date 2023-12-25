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Güncel
AA 25.12.2023 15:55

İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca `23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü` dolayısıyla düzenlenen programda İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Kadınlar ve çocuklar Türk ve Filistin bayraklarıyla Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar buradan Midyat Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Katılımcılar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Burada konuşan Meryem Gümüş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadıklarını belirterek, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

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