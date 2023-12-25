Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.12.2023 15:32

Bingöl'de yoğun kar: 40 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de yoğun kar: 40 köy yolunu ulaşıma kapattı
[Fotograf: İHA]

Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Eğitim öğretime bir gün ara verilen 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 20 santimi aştığı ilçede esnaf iş yerlerinin önünü açarken, sürücüler de üstünde kar biriken araçlarını fırça yardımıyla temizliyor.

ETİKETLER
Bingöl Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Kazakistan ordusu, milli İHA ANKA-S'yi filosuna dahil etmeye hazırlanıyor
16:15
Meral Akşener kurmaylarıyla bir araya geldi
16:12
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
16:03
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
15:58
Yurt dışından getirilen taşıt ve mobil cihazlarda yeni düzenleme
16:10
İletişim Başkanlığı'na 10 mütercim tercüman alınacak
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı
FOTO FOKUS
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ