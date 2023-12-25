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Güncel
DHA 25.12.2023 15:27

Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldüren Güven G. (66), yakalandı.

Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde meydana geldi.

Çiftçilik yapan Güven G., evindeki pompalı tüfeği alıp, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nun oturduğu kahvehaneye gitti. Güven G., Yeloğlu'na pompalı tüfekle 2 el ateş edip, kaçtı. Vurulan Yeloğlu yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçmaların başına ve sırtına isabet ettiği Yeloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Güven G.'yi Ömerbeyli Mahallesi'nde suç aleti pompalı tüfek ile saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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