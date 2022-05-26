Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izinsiz kenevir bitkisi ektiği iddia edilen bir kişinin evine operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ev sahibi İ.A, izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan tutuklandı.