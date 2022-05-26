Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da, evinde izinsiz kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izinsiz kenevir bitkisi ektiği iddia edilen bir kişinin evine operasyon yaptı.
Evde yapılan aramada 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ev sahibi İ.A, izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan tutuklandı.
Etiketler: Erzincan Hint Keneviri
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