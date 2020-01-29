Van'dan İstanbul'a giden tırda Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 7'si tutuklu 8 sanık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, 5 Aralık 2018'de Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Akyazı Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Çarpıcı bilgilerin yer aldığı davanın iddianamesinde,, sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından hapis cezası isteniyor.

Van'da bir tavukçuluk şirketi ve lojistik firmasının sahibi olan iş adamı A.E, tır sürücüleri R.Y ile S.Y, sakatat işi yapan F.A, B.B. ile işçi olarak çalışan C.B ve C.B'nin sanık olarak yer aldığı iddianamede ayrıca Tanık Koruma Kanunu hükümleri kapsamında "AKE476" kod adlı gizli tanığın ifadelerine de yer verildi.

A.E'nin şirketinde 8 yıldır şoför olarak çalıştığını belirten tır sürücüsü sanık R Y, iddianamedeki ifadesinde, Van'da iş yeri bulunan ve sakatat işi yapan A.B'nin kendisini arayarak "İstanbul'da yaşayan kardeşim Fehmi Bilekci'ye götürülmek üzere kuyruk yağı ve iç yağı yükün bulunuyor" dediğini belirtti.

Sanık A.E'in daha önce de iki kez Van'daki iş yerinden 5-6 ton küçük ebatlarda karışık halde kuyruk ve iç yağı yükünü götürdüğünü ifade eden R.Y, yapılan teklif karşılığında kendisiyle 4 bin liraya anlaştıklarını anlattı.

Yükleme sırasında 155'e şüphe ihbarında bulundu

İkinci şoför S.Y'yi de yanına alarak A.E'nin nakliye şirketine ait kendisinin de yüzde 20 ortak olduğu 06 BDC 999 plakalı çekici ve buna bağlı 27 VT 381 plakalı dorse ile A.B'ye ait iş yerine gittiğini aktaran R.Y, söz konusu yükün, 20.30 sıralarında iş yerine ait bodrumdan işçiler tarafından tıra yüklendiğini kaydetti.

R.Y, tırın ilk yüklenmesi sırasında küçük ebatlı poşetler içerisinde kuyruk yağı ve iç yağları yüklendiğini, daha sonra yağların kutularının ebatlarının değiştiğini ifade ederek, durumdan şüphelenmesi üzerine 155'i aradığını ve yaklaşık 10 dakika içerisinde resmi ekiplerin geldiğini aktardı.

Dorse içerisinde bulunan yükün fotoğraflarını çeken KOM Şube Müdürlüğü polislerinin görev için başka bir yere gittiğini söyleyen R.Y, polislerin iletişim bilgilerini ve tırı gece nereye çekeceğini öğrenerek ayrıldıklarını, ayrılmadan önce de KOM'un iletişim numaralarını vererek onları aramadan Van'dan ayrılmamalarını söylediklerini iddia etti.

Arama sonrası tırı dorsesi ile birlikte kentte bulunan bir yediemin parkına çektiğini ifade eden R.Y, ertesi gün saat 6.00 sıralarında yediemin otoparkına gelerek yola çıkmadan önce kendilerine verilen numaralardan KOM görevlileri ile telefonda görüştüğünü, telefondaki polisin yola çıkabileceklerini, gerekirse Van'dan çıkmadan aracı durduracaklarını söylediklerini ileri sürdü.

Dedektör köpek "Odin" yakaladı

Erzurum Horasan'a kadar tırı kendisinin kullandığını sonrasında da aracı S.Y'nin kullandığını anlatan R.Y, Ağrı'nın Hamur ilçesi civarında jandarma ekiplerinin tırı durdurduğunu, irsaliye ve tırın dorse kapağını açıp baktıktan sonra kendilerini gönderdiklerini, Erzincan'a girdiklerinde ise tırın yükünün kontrolü sırasında araçtan şüphelendiklerini ve dedektör köpek "Odin" ile yapılan aramada eroin maddesini bulduklarını belirtti.

Gizli tanık "AKE476" tarafından olay tarihinde yakalanan uyuşturucu maddenin Van'da iş adamı olan A.E'ye ait olduğunun anlatıldığı iddianamede, sanığın uyuşturucu üretmediğini, sadece uyuşturucunun naklini gerçekleştirdiğini, söz konusu uyuşturucunun İran'dan, farklı farklı 15 ayrı yerden temin edildiğini öne sürdü.

Sanık A.E'nin daha öncede iki kez yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yaptığını duyduğunu aktaran gizli tanık "AKE476", A.E'nin uyuşturucuyu kilo başına 1500 avro alarak İstanbul'a gönderdiğini ve uyuşturucu taşımacılığını profesyonel olarak yaptığı için genelde yakalanma durumunda suçun başkalarının üzerine kalacak şekilde organize ettiği iddiasında bulundu.

Söz konusu uyuşturucu sevkıyatlarında İstanbul'dan uyuşturucuyu sanık B.B'nin teslim alarak dağıtımını gerçekleştirdiğini belirten gizli tanık "AKE476", uyuşturucu ticaretin A.E ve B.B'nin bu işi birlikte yaptıklarını iddia etti.

Şüpheleri ortadan kaldırmak için ihbar ettiler

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede, iş adamı A.E'nin özellikle yüzde 20 tır hissesini R.Y'ye verdiğini ve aralarındaki ilişkinin şirketin iş hacmi dikkate alındığında R.Y'nin şirket sahibi A.E'den habersiz böyle bir sevkıyat yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti.

Ayrıca R.Y'nin ihbarda bulunarak tır üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmayı amaçladığının paylaşıldığı iddianamede, A.E'nin Van'daki nüfusu dikkate alındığında tırların aranma ihtimalinin düşük olduğunun R.Y. tarafından bilindiği, sevkıyatı yaparken yolda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşması durumunda Van ilindeki aramanın şüpheyi ortadan kaldırmak için karine teşkil edeceği, böylelikle sorunsuz bir şekilde uyuşturucu sevkıyatının yapılacağının aşikar olduğu değerlendirildi.