İzmir'in tarihi Konak Saat Kulesi önü ve Karşıyaka İskelesinde düzenli sokak konseri veren üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Zeynep Tan, kemanından çıkan büyüleyici sesi daha fazla kişiye ulaştırmak istiyor.

Henüz 8 yaşında annesinin yönlendirmesiyle keman çalmayı öğrenen Tan, kısa sürede müzik yeteneğiyle ön plana çıktı. İlerleyen senelerde ailesinin de desteğiyle yaşamını müziğe göre planlayan Tan, başta piyano olmak üzere birçok enstrüman çalmayı öğrendi.

Bu süreçte önemli isim ve kurumlardan eğitim alan genç yetenek, önceki yıl hedefi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

Üniversitedeki eğitimine devam eden Tan, 4 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesinden izin alarak yeteneğini sokakta da göstermek istedi.

Tan, aldığı iznin ardından Konak Saat Kulesi önü ve Karşıyaka İskelesi'nde kemanıyla haftada 2 kez konser vermeye başladı.

İzmirliler kemanın büyüsüne kapılıyor

Konak Saat Kulesi civarından geçen İzmirliler, kemanın büyülü sesini duyduklarında kısa süre de olsa zaman ayırıp genç kızın eserlerini dinliyor. Bazı müzikseverler ise Zeynep Tan'ı hiç yalnız bırakmıyor, yeri geliyor saatlerce oradan ayrılmıyor ve zaman zaman ona eşlik ediyor.

Güler yüzlü ve sempatik tavırlı genç yetenek Zeynep Tan, şarkı isteklerini de geri çevirmiyor.

Zeynep Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini müziğe yönlendiren annesinin kemanı çok sevdiğini söyledi.

Zamanla kemana çok büyük tutkuyla bağlandığını anlatan Tan, "Ayrılamadım, kopamadım. Araya okul girdi ama hiç engel olmadı ve hep çaldım. Keman çalarken kendi ruhumda ne hissediyorsam onu kemanıma aktarıyorum." diye konuştu.

Üniversite kariyerini de müziğe göre planladığını aktaran Tan, istediği bölüm olan müzik öğretmenliği bölümüne devam ettiğini dile getirdi.

"Sokak benim için hayat felsefesi oldu"

Başta sokak sanatçılığının hiç aklında olmadığını ifade eden Tan, şöyle konuştu:

"İnsanlara sanatımı aktarmak, kemanımla onlara seslenmek istedim. Bu işi para için yapmıyorum. Ben sahnelerin kızı değilim, daha çok sokak sanatçısıyım. Bu alanda ilerlersem yine sokakta çalarım diye düşünüyorum. Çünkü ben o gözlerdeki enerjiyi seviyorum. Teyzelerin gelip sırtımı sıvazlamalarını seviyorum. İnsanları mutlu etmek, onlara enerji göndermek ve gülümsetmek için yapıyorum. Çocuklar, yaşlı teyzeler beni bağırlarına bastılar. Sokak benim için hayat felsefesi oldu. Kendimi çok mutlu, özgür hissediyorum."

Yurt dışında da sokakta keman çalmak istediğini vurgulayan Tan, yabancı kültürlerle etkileşiminin müzik kapasitesine katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.