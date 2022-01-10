Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
İsmet Akalın'ın (47) kullandığı 63 EM 621 plakalı saman yüklü kamyon, kent merkezine bağlı Ergan köyünde buzlanmanın olduğu yolda yan yattı.
Sürücünün araçta sıkıştığını görenler, durumu jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.
Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kamyondan çıkartılan sürücü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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