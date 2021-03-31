Erzincan'da devletin sağladığı olanaklarla binaların çatılarına kurulan güneş enerjisi panelleri hem işletme maliyetlerini düşürüyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasında en yüksek verime sahip iller arasında bulunan Erzincan, son yıllarda bu alanda önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için kalkınma ajansları veya Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan kurulum maliyetinin yüzde 50'si hibe olarak alınabiliyor.

GES kullanan İnci Viyol Fabrikası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Tunçarslan, AA muhabirine, imalat sanayisinde faaliyet yürüten işletmelerin en önemli giderleri arasında enerji bulunduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerjinin önemine işaret eden Tunçarslan, şöyle konuştu:

"Elektrik enerjisi, üreticilerin maliyetinin hemen hemen yüzde 50'sini teşkil ediyor. İşletmemizin çatısına kurduğumuz güneş enerjisi panellerinden elde ettiğimiz enerjiyi öz tüketimimizde kullanıyoruz. İşletmemizin çalışmadığı cumartesi ve pazar günleri ise üretilen elektriği fatura ederek satıyoruz. Bölgemizde güneş enerjisinin kullanımı, organize sanayi, küçük sanayi ve hatta evlerde bile son zamanlarda yaygın şekilde artarak devam ediyor."

Fabrikalarına kurdukları GES'e ilişkin bilgi veren Tunçarslan, "Enerji üretimindeki verimlilik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Aylık 25 bin kilovatsaat enerji üretimi beklerken kurduğumuz panellerle bunun çok üzerinde üretim gerçekleştirdik." dedi.

GES kurulumu yapan firmanın sahibi mühendis İlker Taştan da Erzincan'da pek çok yatırımcının güneş enerjisindeki verimliliğin önemini anladığını söyledi.

Taştan, "Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak istiyorsak enerji kaynaklarında temiz enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak zorundayız" dedi.

Kentteki bir başka firmanın yetkilisi Emin Tan da işletmesine ait çatının 3 bin metrekare alanına GES kurduklarını belirterek, "Yaklaşık üç aydır aktif şekilde kullanıyoruz ve son derece de memnunuz. Erzincan'da yatırım yapacak firmalara güneş enerjisi panellerini kurmalarını tavsiye ediyorum. Hem ülkemizin elektrik yükünü hem de işletme maliyetlerini ciddi oranda düşürerek ekonomiye katkı sağlıyoruz." diye konuştu.