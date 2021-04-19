Covid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, işlek noktalardan Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ile bazı kavşaklar ile şehir genelindeki lokanta, cami, çay bahçesi park, otobüs durağı gibi alanları denetledi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 88 kişiye para cezası kesildi.

