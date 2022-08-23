Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da çamura batan inekleri AFAD kurtardı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, AFAD ekipleri kurtardı.
Pekmezli köyü bölgesinde iki ineğinin Karasu Nehri kenarında oluşan çamurda mahsur kaldığını gören besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye giden AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile büyükbaş hayvanların olduğu yere ulaştı.
Ekipler, burada mahsur kalan hayvanları ip yardımıyla kurtardı.
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