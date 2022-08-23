Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da trafik kazası:1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mahmut A. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 59. kilometresinde Mustafa Ali Taşpınar yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli mopedle çarpıştı.
Kazada elektrikli mopedin sürücüsü Taşpınar ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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