Parçalı Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.09.2024 17:46

Erzincan'da 220 tür üzümün genetiğinden 5 yeni çeşit üretildi

Coğrafi işaretli "cimin üzümü"yle öne çıkan Erzincan'da 8 yıllık çalışmayla, 11 ilden toplanan 220 çeşit yerli üzüm gen kaynağından yüksek verim alınabilecek 5 yeni üzüm çeşidi üretildi.

Erzincan'da 220 tür üzümün genetiğinden 5 yeni çeşit üretildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Bahçeli köyünde 226 dekarlık alanda "Doğu Anadolu Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Karakterizasyonu Projesi" kapsamında 29 yıldır çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Proje kapsamında Erzincan, Van, Bitlis, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Bingöl’ün aralarında bulunduğu 11 kente ait yaklaşık 800'ün üzerinde yerel meyve ağacı ve bağ bitkilerinin genetikleri toplanarak koruma altına aldı.

Yürütülen çalışmada 220 çeşit yerli üzüm gen kaynağını da toplayan ekipler, seleksiyon, ıslah ve verim özelliklerinin belirlenmesi için 8 yıl sürdürdükleri çalışmayla 5 yeni çeşit üzüm yetiştirmeyi başardı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, enstitünün bölgede tüm meyvelere ait bir gen havuzu oluşturulduğunu ve önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Üzüm çeşitleri için tescil çalışması başladı

Üretilen 5 yeni üzüm çeşidi için tescil çalışmasının başlatıldığını anlatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"11 ilden 220 çeşit farklı üzüm burada. Bizim bir Erzincan'ın yerel cimin üzümü var. Bu üzüm başka yerde yetişmiyor. Hasadı eylülde başlıyor ekimin sonunda bitiyor. Şimdi arkadaşlarımızın burada yaptığı çalışma sonucunda cimin üzümü gibi 5 farklı çeşit üzüm ürettiler. Bunlar, tüm tahlilleri yapıldıktan sonra tescillenecek ve her birine farklı bir isim verilecek. Yani bize has orijinal Erzincan'ın tescilli 6 üzümü olmuş olacak."

Aydoğdu, Türkiye'nin en önemli gen havuzlarından birinin Erzincan'da olduğunu vurguladı.

Enstitüde üretilen 5 üzümün ilk kez tadılan çeşitler olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Bu ne anlama geliyor. Erzincan'da var olan 1,5 aylık üzüm sezonunu yeni üretilen 5 çeşit ile 5-6 aya çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
"Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasına yalanlama
18:04
Avrupa'da maymun çiçeği virüsü uyarısı: Risk düşük ancak hazırlıklı olunmalı
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
17:36
Beyaz eşya satışları yılın 7 ayında yüzde 10 arttı
17:45
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı
18:14
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam
Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
FOTO FOKUS
Kaza sonrası işe yetişmek istedi, 10 metre sonra tekrar kaza yaptı
Kaza sonrası işe yetişmek istedi, 10 metre sonra tekrar kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ