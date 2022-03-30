Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar 7 ila 10 derece arasında artacak. Su baskını ve çığ tehlikesine yönelik uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. R

üzgâr kuzeybatı yönlerden zaman zaman orta kuvvette esecek. “Su baskını ve çığ uyarısı” Meteorolojiden yapılan uyarıda Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıkların 7 ila 10 derece arasında artacağı kaydedilerek, “Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren bölge genelinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Tunceli) artmaya başlayarak önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (7 ila 10 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.” denildi. İl merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olması bekleniyor: Erzincan 20, Erzurum 12, Kars 16, Ağrı 15, Iğdır 24, Bayburt 18, Ardahan 13 derece.