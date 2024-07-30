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Güncel
İHA 30.07.2024 22:11

Erzincan Tanıtım Günleri kapsamında toplantı yapıldı

“Erzincan Tanıtım Günleri” kapsamında toplantı yapıldı, programda yapılması planlanan etkinlikler değerlendirildi.

Erzincan Tanıtım Günleri kapsamında toplantı yapıldı

24 Ağustos'ta başlayacak ve 8 gün sürecek olan Erzincan Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen toplantıda, Erzincan merkezinde ve ilçelerinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili olarak ilgili birimler tarafından yapılan çalışmalar ve hazırlıklar ele alındı.

24-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak ve Erzincan'ın tanıtımına büyük katkılar sağlayacak olan 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri’nin Erzincan Valiliği himayelerinde, Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, ilçe kaymakamlıkları, ilgili kamu kurumları, STK ve meslek odalarının katkı ve destekleriyle düzenleneceği belirtildi. İl Özel idaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. 

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