Erzincan merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir kısmı aktif görevdeki öğretmen ve avukatlar ile meslekten ihraç edilmiş hakim, savcı ve memurların da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.