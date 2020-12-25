Kış aylarında 6 bin kilometrelik yol ağında yaşanacak olumsuz durumlara karşı bünyesinde 142 personel ve 49 iş makinesini hazır bulunduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti.

110 kilometre yolda kar temizleme çalışması

Ekipler, ilçeye bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Aygün, Saltuk, Koçkar, Kayacık, ve Akçesır mahallerine ait 110 kilometrelik yolda kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan kar temizleme çalışmasına ekipler, greyder ağır vasıta araçlarıyla müdahalede bulundu.

Kapanan 5 mahallenin ilçe bağlantı yolları kısa sürede tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.